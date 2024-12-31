Туск пообещал "позитивные прорывы" в 2025 году

Польский премьер-министр Дональд Туск на последнем в 2024 году заседании правительства заявил, что следующий год принесет "позитивные прорывы".

Его заявление приводит Polsat News, сообщает "Европейская правда".

Туск от имени министров поблагодарил всех поляков за "терпение и терпение".

"То, что мы унаследовали, заставляет нас принимать сложные решения, которые имеют больше общего с ремонтом, чем со строительством нового дома", – сказал он.

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По словам главы правительства, последние часы этого года показали, с какими проблемами столкнулась Польша "после многих лет правового беспорядка".

Туск также указал, что правительство взяло на себя ответственность за то, что произошло в 2024 году, но также и за то, что произойдет в последующие годы.

– Я хотел бы сказать всем присутствующим в этом зале и всем в Польше, что 2025 год будет годом позитивных прорывов... Мы... будем нести ответственность за Европу на наших плечах, на польских плечах, в течение первых шести месяцев. В Польше в это время будет продолжаться президентская кампания, мы еще застрянем, по крайней мере до июля, в этой системе права и беззакония одновременно, но мы справимся", – сказал премьер.

Он добавил, что 2025 год будет ключевым для польской безопасности. При этом он упомянул о планах укрепления безопасности в Балтийском море в сотрудничестве с силами НАТО.

"В 2025 году Польша будет сильной, как никогда раньше в своей современной истории", – подчеркнул Туск.

Туск ранее заявил, что на время председательства его страны в Совете ЕС могут прийтись знаковые события относительно войны и мира в Украине.

Серди приоритетов польского предстадательства он выделял безопасность, энергетику и конкурентоспособность.