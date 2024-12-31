Туск пообіцяв "позитивні прориви" у 2025 році

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск на останньому у 2024 році засіданні уряду заявив, що наступний рік принесе "позитивні прориви".

Його заяву наводить Polsat News, повідомляє "Європейська правда".

Туск від імені міністрів подякував усім полякам за "терпіння і терпіння".

"Те, що ми успадкували, змушує нас приймати складні рішення, які мають більше спільного з ремонтом, ніж з будівництвом нового будинку", – сказав він.

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За словами очільника уряду, останні години цього року показали, з якими проблемами зіткнулася Польща "після багатьох років правового безладу".

Туск також вказав, що уряд взяв на себе відповідальність за те, що сталося в 2024 році, але також і за те, що станеться в наступні роки.

– Я хотів би сказати всім присутнім у цьому залі і всім у Польщі, що 2025 рік буде роком позитивних проривів... Ми…будемо нести відповідальність за Європу на наших плечах, на польських плечах, протягом перших шести місяців. У Польщі в цей час триватиме президентська кампанія, ми ще застрягнемо, принаймні до липня, в цій системі права і беззаконня одночасно, але ми впораємося", – сказав прем'єр.

Він додав, що 2025 рік буде ключовим для польської безпеки. При цьому він згадав про плани зміцнення безпеки в Балтійському морі у співпраці з силами НАТО.

"У 2025 році Польща буде сильною, як ніколи раніше в своїй сучасній історії", – підкреслив Туск.

Туск раніше заявив, що на час головування його країни в Раді ЄС можуть припасти знакові події щодо війни і миру в Україні.

Серед пріоритетів польського головування він виділяв безпеку, енергетику та конкурентоспроможність.