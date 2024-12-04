В США обвиняют жителя Калифорнии в поставках оружия и боеприпасов в КНДР

Министерство юстиции США объявило об аресте жителя Калифорнии – Шенгхуа Вена – по подозрению в экспорте оружия и боеприпасов в Северную Корею.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

По данным ведомства, 41-летний Вэн вместе с сообщниками мог скрывать военные товары в контейнерах, которые отправлялись из порта Лонг-Бич через Гонконг в Северную Корею.

Как акцентировали в США – Вэн, гражданин Китая, который незаконно находится в Соединенных Штатах после окончания срока действия студенческой визы, не имел права владеть оружием и боеприпасами.

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Его обвиняют в сговоре с целью нарушения Международного акта о чрезвычайных экономических полномочиях.

Отмечается, что следователи обнаружили текстовые сообщения, электронные письма и фотографии, в которых Вен обсуждал поставки "военного оборудования в Северную Корею" с сообщниками.

Также в период с января по апрель этого года он мог контактировать с брокером в США по приобретению двигателя гражданского самолета.

Если вина Вена будет доказана, ему грозит до 20 лет заключения.

Министерство юстиции США подчеркнуло, что дело имеет серьезное значение из-за нарушения международных санкций и угрозы национальной безопасности.

Как известно, КНДР и Россия активизировали свое сотрудничество после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Страны подписали соглашение, которое обязывает каждую сторону оказать немедленную военную помощь другой в случае вооруженной агрессии против одной из них.

В течение последних месяцев появлялись подтвержденные сообщения о том, что Северная Корея отправила России артиллерийские снаряды и баллистические ракеты, а недавно – и собственные войска для боевых действий против Украины.

Также в конце ноября писали, что США располагают информацией, что Северная Корея готовит дополнительные поставки оружия в Россию, которое будет использовано в войне против Украины, и призвали Китай повлиять на это для предотвращения эскалации.