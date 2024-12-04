У США звинувачують жителя Каліфорнії у постачанні зброї та боєприпасів до КНДР

Міністерство юстиції США оголосило про арешт жителя Каліфорнії – Шенгхуа Вена – за підозрою в експорті зброї та боєприпасів до Північної Кореї.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на пресреліз відомства.

За даними відомства, 41-річний Вен разом зі спільниками міг приховувати військові товари у контейнерах, які відправлялися з порту Лонг-Біч через Гонконг до Північної Кореї.

Як акцентували в США – Вен, громадянин Китаю, який незаконно перебуває у Сполучених Штатах після закінчення терміну дії студентської візи, не мав права володіти зброєю та боєприпасами.

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Його звинувачують у змові з метою порушення Міжнародного акту про надзвичайні економічні повноваження.

Зазначається, що слідчі виявили текстові повідомлення, електронні листи та фотографії, в яких Вен обговорював постачання "військового обладнання до Північної Кореї" зі спільниками.

Також у період з січня по квітень цього року він міг контактувати із брокером у США щодо придбання двигуна цивільного літака.

Якщо провину Вена буде доведено, йому загрожує до 20 років ув’язнення.

Міністерство юстиції США підкреслило, що справа має серйозне значення через порушення міжнародних санкцій та загрозу національній безпеці.

Як відомо, КНДР і Росія активізували свою співпрацю після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Країни підписали угоду, яка зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них.

Протягом останніх місяців з’являлись підтверджені повідомлення про те, що Північна Корея відправила Росії артилерійські снаряди та балістичні ракети, а нещодавно – і власні війська для бойових дій проти України.

Також наприкінці листопада писали, що США мають інформацію, що Північна Корея готує додаткові поставки зброї до Росії, яка буде використана у війні проти України, та закликали Китай вплинути на це для запобігання ескалації.