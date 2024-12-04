Правительство Франции уходит в отставку

Нижняя палата парламента Франции, Национальная ассамблея, в среду, 4 декабря, проголосовала за вотум недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

За предложение левых сил об объявлении вотума недоверия правительству Франции проголосовал 331 депутат, против выступили 289.

Таким образом, во Франции впервые с 1962 года парламент отправляет правительство в отставку. Кроме того, правительство Мишеля Барнье стало наименее долговременным со времен основания Пятой Республики в 1958 году, просуществовав менее трех месяцев.

Реклама:

Объявление вотума недоверия было ожидаемым, поскольку правительство Барнье не имело большинства в парламенте, и голосов левого блока "Новый народный фронт" и ультраправого "Национального объединения" было достаточно для его отставки.

Голосование за вотум недоверия в Нацассамблее Франции инициировали после того, как Мишель Барнье взял на себя ответственность за проект бюджета, применив статью 49.3 Конституции, которая позволяет одобрение в обход парламента.

Французский премьер применил эту спецпроцедуру для одобрения части проекта бюджета о социальных расходах после недель безуспешных дебатов в парламенте.

Барнье до последнего вел переговоры с "Нацобъединением" и пошел на несколько уступок, чтобы удовлетворить их бюджетные требования. Но французские ультраправые их назвали недостаточными.

Во Франции в июне 2024 года уже состоялись внеочередные выборы, и следующее голосование может состояться не раньше чем через год.

Поэтому теперь президент Эмманюэль Макрон должен назначить нового премьер-министра, и по данным СМИ, он настроен сделать это как можно быстрее.