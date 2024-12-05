Ле Пен не поддерживает немедленную отставку Макрона после свержения правительства

Де-факто лидер ультраправой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен считает, что президенту Эмманюэлю Макрону пока не время уходить в отставку на фоне политического кризиса.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", она рассказала в интервью Bloomberg.

Лидер ультраправых во французском парламенте заявила, что возможная отставка Макрона не будет "драматичной", но сейчас для нее не лучшее время.

"Когда возникает политический или институциональный кризис, не может быть другого решения, кроме отставки президента Республики. Сейчас это не тот случай", – отметила она.

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Ле Пен считает, что сейчас приоритетом для Франции является поиск новой избирательной системы, которая могла бы обеспечить большинство на вероятных парламентских выборах, которые могут состояться в следующем году.

Макрон ранее заявлял, что не планирует уходить в отставку и доработает до конца своего срока, который заканчивается в 2027 году.

В то же время большинство французов хотят, чтобы президент Франции также ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год выборов была сдвинута на 2025-й.

Напомним, вечером 4 декабря Национальная ассамблея проголосовала за недоверие правительству премьер-министра Мишеля Барнье, что стало первой такой отставкой правительства с 1962 года.

Правительство Барнье проработало 90 дней, став наименее длительным в истории Пятой Республики во Франции (с 1958 года).