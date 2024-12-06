Россия повозмущалась уничтожением "культурного наследия" в Латвии

Министерство иностранных дел России вызвало главу посольства Латвии Даце Рутку, чтобы выразить возмущение "уничтожением российского историко-культурного наследия".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил российский МИД в пятницу, 6 декабря.

Временной поверенной в делах Латвии в российском внешнеполитическом ведомстве выразили "решительный протест в связи с очередной волной уничтожения российского историко-культурного наследия".

Там упомянули в частности демонтаж памятника военачальнику Российской империи Барклаю-де-Толли и мемориальной таблички Пушкина.

Реклама:

"Рутке было заявлено, что упомянутые злонамеренные действия латвийских русофобов глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире", – заявил МИД России.

Напомним, Рижский городской совет в октябре одобрил демонтаж и перенос из публичного пространства статуи Барклая де Толли.

Неизвестные лица в сентябре облили краской расположенную в Риге статую полководца Российской империи, которую перед тем решили не убирать из публичного пространства.