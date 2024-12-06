Росія пообурювалась знищенням "культурної спадщини" в Латвії

Міністерство закордонних справ Росії викликало главу посольства Латвії Даце Рутку, аби висловити обурення "знищенням російської історико-культурної спадщини".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило російське МЗС у пʼятницю, 6 грудня.

Тимчасовій повіреній у справах Латвії в російському зовнішньополітичному відомстві висловили "рішучий протест у зв'язку з черговою хвилею знищення російської історико-культурної спадщини".

Там згадали зокрема демонтаж пам'ятника воєначальнику Російської імперії Барклаю-де-Толлі та меморіальної таблички Пушкіну.

Реклама:

"Рутці було заявлено, що згадані зловмисні дії латвійських русофобів глибоко аморальні та неприйнятні в цивілізованому світі", – заявило МЗС Росії.

Нагадаємо, Ризька міська рада у жовтні схвалила демонтаж і перенесення з публічного простору статуї Барклая-де-Толлі.

Невідомі особи у вересні облили фарбою розташовану у Ризі статую полководця Російської імперії, яку перед тим вирішили не прибирати з публічного простору.

Крім того, у жовтні міськрада Риги схвалила демонтаж меморіальних об'єктів, присвячених Пушкіну та його "музі" Анні Керн.