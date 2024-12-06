В действующем правительстве Литвы раскритиковали позицию преемников пороссийской культуре

Министр культуры Литвы Симонас Кайрис, который покидает пост, называет игрой с огнем заявления своего преемника Шарунаса Бирутиса о том, что лучше не клеймить культуру России, которая развязала войну в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Политик, временно исполняющий обязанности в правительстве, надеется, что вопрос так называемой русской культуры не станет сигналом об изменении позиции Литвы.

"Это не вопрос компетенции. Это вопрос мировоззрения. Мир изменился, а господин Бирутис не успел в ногу со временем с тех пор, как впервые был министром. Судя по всему, он не следил за всем периодом этого срока полномочий, сколько было дискуссий, сколько выборов было сделано. На мой взгляд, такие заявления – игра с огнем", – сказал Кайрис.

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"Очень надеюсь, что это не будет сигналом об изменении позиции Литвы. Я даже не говорю о вопросах так называемой русской культуры, а о сигнале, что в Литве что-то в принципе меняется", – подчеркнул министр, который завершает свою работу.

В начале прошлого года Кайрис заявил, что в культурной сфере Литвы были бы полезны "ментальный карантин" и дистанцирование от российского искусства. Он назвал такое дистанцирование отличным способом проявить солидарность с Украиной.

Как сообщалось, будущий глава Министерства культуры Литвы Шарунас Бирутис заявил, что нет оснований категорически отказываться от российской культуры.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.

3 декабря Сейм Литвы проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса.

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.