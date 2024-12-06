У поки чинному уряді Литви розкритикували позицію наступників щодо російської культури

Міністр культури Литви Симонас Кайріс, який залишає посаду, називає грою з вогнем заяви свого наступника Шарунаса Бірутіса про те, що краще не таврувати культуру Росії, яка розв'язала війну в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Політик, який тимчасово виконує обов'язки в уряді, сподівається, що питання так званої російської культури не стане сигналом про зміну позиції Литви.

"Це не питання компетенції. Це питання світогляду. Світ змінився, а пан Бірутіс не встиг у ногу з часом відтоді, як уперше був міністром. Судячи з усього, він не стежив за всім періодом цього терміну повноважень, скільки було дискусій, скільки виборів було зроблено. На мій погляд, такі заяви – гра з вогнем", – сказав Кайріс.

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"Дуже сподіваюся, що це не буде сигналом про зміну позиції Литви. Я навіть не кажу про питання так званої російської культури, а про сигнал, що в Литві щось у принципі змінюється", – наголосив міністр, який завершує свою роботу.

На початку минулого року Кайріс заявив, що в культурній сфері Литви були б корисні "ментальний карантин" і дистанціювання від російського мистецтва. Він назвав таке дистанціювання чудовим способом виявити солідарність з Україною.

Як повідомлялося, майбутній очільник Міністерства культури Литви Шарунас Бірутіс заявив, що немає підстав категорично відмовлятися від російської культури.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.