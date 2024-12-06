В новому уряді Литви не бачать причин таврувати "російську культуру"

Майбутній очільник Міністерства культури Литви Шарунас Бірутіс заявив, що немає підстав категорично відмовлятися від російської культури.

Заяву Бірутіса наводить LRT, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, литовським посадовцям слід відокремлювати культуру від політики і не "ставити тавро" на народ країни, яка розв'язала війну в Україні.

"Безліч людей російської національності проживають у Литві... Вони є громадянами Литви і, найімовірніше, лояльні до Литви як до своєї батьківщини. Тому накладати одразу негативне клеймо на їхню національність і культуру, я вважаю, абсолютно неправильно, неадекватно, і політикам не слід так чинити", – сказав майбутній міністр.

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Бірутіс додав, що кожен російський артист, який приїжджає з гастролями до Литви, має оцінюватися індивідуально.

"Багато російських виконавців емігрували, є й ті, хто не підтримує режим Кремля. Потрібно розрізняти тих, хто підтримує режим і абсолютно йому лояльний, і тих, хто залишив межі Росії і чинить опір", – вважає він.

Раніше литовський президент Гітанас Науседа підписав указ про завтердження нового уряду на чолі з представником соціал-демократів Гінтаутасом Палуцкасом.

Він затвердив новий склад уряду без кандидатів від скандальної партії "Зоря Німану" на посади міністра юстиції та міністра довкілля.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.