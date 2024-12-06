Bloomberg: ЄС просить США помʼякшити санкції проти Газпромбанку через газ з РФ

Європейський Союз просить США розглянути шляхи пом'якшення своїх санкцій проти російського Газпромбанку, який відіграє ключову роль для забезпечення постачання російського природного газу до країн ЄС.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією агентства, ЄС і США обговорюють тип і обсяг пом'якшувальних заходів після попередження деяких європейських держав і компаній, що санкції проти Газпромбанку становитимуть ризик для безпеки поставок газу.

Частка російського трубопровідного газу в імпорті ЄС впала з понад 40% у 2021 році до близько 8% у 2023-му.

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З-поміж держав Євросоюзу тільки Угорщина та Словаччина продовжують отримувати трубопровідний російський газ; донедавна в цьому переліку також була Австрія.

Серед варіантів, які розглядаються на переговорах ЄС і США, є пропозиція дозволити здійснювати платежі через люксембурзьку дочірню компанію Газпромбанку чи інші канали платежів, кажуть джерела Bloomberg.

Обговорення тривають навіть після того, як Владімір Путін напередодні скасував вимогу використовувати виключно Газпромбанк для плати за російський газ для іноземців.

Як пояснюють співрозмовники Bloomberg, указ Путіна ще більше ускладнив платіжну систему і не дав фінансовим установам більше визначеності щодо юридичних ризиків такої оплати.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США внесло Газпромбанк – останній великий російський банк, який досі не перебував під обмеженнями, – в чорний список 21 листопада.

Уряд Угорщини після цього подав до компетентних органів США запит на виключення із санкцій проти Газпромбанку, щоб дозволити й надалі платити через нього за постачання російського газу.