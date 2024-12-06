Польша, Германия и Франция осудили облаву на прозападные протесты в Грузии

Министры иностранных дел Польши, Германии и Франции в совместном заявлении прокомментировали решение грузинских властей поставить на паузу евроинтеграцию до конца 2028 года.

Как сообщает "Европейская правда", совместное заявление министры трех стран приняли в пятницу, 6 декабря.

Главы польского, немецкого и французского МИД "выразили сожаление" из-за приостановления властями Грузии переговоры о вступлении в ЕС, что "вопиюще противоречит европейским стремлениям грузинского народа, закрепленным в Конституции Грузии".

"Шаги, предпринятые властями, подвергают Грузию внешней и внутренней нестабильности. Мы подчеркиваем нашу решимость поддерживать демократические и европейские стремления грузинского народа", – говорится в заявлении.

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Также министры иностранных дел трех стран осудили силовые разгоны антиправительственных протестов и преследования оппозиции и представителей СМИ.

"Призываем "Грузинскую мечту" к деэскалации напряженности и открытию инклюзивного диалога со всеми политическими силами и представителями гражданского общества", – подчеркнули они.

Руководители дипломатии Польши, Германии и Франции также пообещали поднять ситуацию в Грузии на следующей встрече глав МИД стран ЕС "с целью принятия соответствующих мер" – как на уровне ЕС, так и на двустороннем уровне.

В Грузии, как известно, с 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

При этом "Грузинская мечта" убеждает, что это якобы не означает отказ от евроинтеграции, и что власти рассчитывают на вступление Грузии в ЕС до 2030 года.

Президенты балтийских государств и Польши в пятницу выступили с совместным заявлением, в котором выразили поддержку европейским стремлениям грузинского народа и призвали власти прекратить применение силы против протестующих.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции". Также советуем ознакомиться со взглядом на протесты из Тбилиси.