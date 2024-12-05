Министр обороны Германии не исключает потенциального участия в Украине немецких миротворцев

Министр обороны Германии Борис Писториус менее категорично, чем канцлер Шольц, прокомментировал потенциальное участие немецких военных в миротворческой миссии в Украине – если о ней когда-нибудь встанет вопрос по итогам переговоров о завершении текущей фазы войны.

Как сообщает "Европейская правда", его слова приводит Tagesschau.

На вопрос о гипотетическом участии Германии в миротворческой миссии западных союзников в Украине, Писториус сказал, что сейчас это "открытый вопрос".

"Мы продумываем возможные сценарии, но делаем это конфиденциально", – отметил министр обороны.

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Он продолжил, что если предполагать, что такая миссия будет создаваться, участие Германии будет зависеть от очень многих факторов и обстоятельств.

"Если представить, что дело дойдет до прекращения огня, и что кто-то – кто бы это ни был – предложит миротворческие меры (...), то это будет зависеть от характера мандата, масштабов привлечения, требований, согласия воюющих сторон", – отметил Писториус.

"Одно дело – говорить о присутствии войск сейчас. Другое – что будет, когда боевые действия прекратятся. Мы должны будем говорить об этом, когда наступит время, но не "через голову" вовлеченных в этот процесс", – добавил министр обороны.

Напомним, глава МИД Анналена Бербок на вопрос о потенциальном участии Германии в миротворческой миссии в Украине сказала, что ФРГ "поддержит все, что будет служить миру в будущем". Многие журналисты интерпретировали ее ответ как то, что она допускает участие немецких миротворцев, если когда-то в будущем встанет вопрос о такой миссии западных союзников.

Канцлер Олаф Шольц отметил, что ответ Бербок не был ни утверждением, ни отрицанием, и со своей стороны добавил, что "в текущей ситуации" о присутствии немецких войск в Украине нет речи и разговоры об этом не актуальны.

Идея о демилитаризованной зоне и европейских миротворцах якобы есть в одном из планов, который советники думают предложить Трампу для "быстрого прекращения войны", что и запустило дискуссии о такой гипотетической миссии после того, как информация попала в СМИ.

Также дискуссии о потенциальном введении западных военных в Украину актуализировало заявление главы МИД Франции о том, что для Парижа "нет красных линий " в поддержке Украины.

В Лондоне и Риме заявили, что сейчас не рассматривают возможность направить своих военных в Украину.

В то же время экс-премьер Британии Борис Джонсон высказался за участие британских военных в защите границ Украины в рамках "любого потенциального мирного соглашения".