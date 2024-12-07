МВД Грузии заявило о задержании полсотни протестующих во время ночного разгона

Министерство внутренних дел Грузии заявило, что по итогам разгона акции протеста на проспекте Руставели в ночь с пятницы на субботу задержали 48 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают "Эхо Кавказа" и "Новости Грузия".

В МВД заявили, что задержали всего 48 человек по статьям административного кодекса о "мелком хулиганстве" и "неповиновении полиции".

СМИ сообщают, что среди задержанных – журналист оппозиционного телеканала "Мтавари" Бека Коршиа, его задержали, когда тот шел от парламента по одной из соседних улиц уже после разгона на проспекте Руставели.

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Задержанного депутата "Коалиции за перемены" Цотне Коберидзе после задержания отпустили, поскольку формально он до сих пор остается депутатом и имеет иммунитет. Коберидзе говорит, что во время задержания его оскорбляли и били, но впоследствии в полиции вели себя адекватно.

Также сообщают, что среди задержанных – бывший министр экономики Зураб Алавидзе и его сын.

В МВД объяснили разгон протеста агрессивными действиями протестующих, которые обстреливали полицию фейерверками и бросались камнями.

Омбудсмен Грузии заявляет, что до начала силового разгона акция была мирной и оснований для вмешательства в свободу собрания не было.

В Грузии, как известно, с 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные сомнениями в объявленных властями результатах парламентских выборов и решением властей поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

При этом "Грузинская мечта" убеждает, что это якобы не означает отказ от евроинтеграции.

Президенты балтийских государств и Польши в пятницу выступили с совместным заявлением, в котором выразили поддержку европейским стремлениям грузинского народа и призвали власти прекратить применение силы против протестующих.

Совместное заявление опубликовали также главы МИД Польши, Германии и Франции, в нем они выразили сожаление из-за решения властей Грузии о паузе в евроинтеграции и осудили преследование прозападных протестующих.

Подробнее о событиях в Грузии читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции". Также советуем ознакомиться с взглядом на протесты из Тбилиси.