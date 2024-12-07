Разведка Британии проанализировала продвижение РФ в Донецкой области в последние недели

Разведка Великобритании отметила, что большинство российских продвижений последних недель были сосредоточены на трех направлениях в Донецкой области.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 7 декабря.

В частности, речь идет о трех следующих направлениях – Покровская ось, Кураховская ось и Большая Новоселка, все в Донецкой области, на юго-востоке Украины, и тесно связаны между собой.

На первой из них, как отмечается в обзоре, Россия постепенно продвигается к Покровску, взяв под контроль город Селидово и расширив свой фронт. Российские войска остаются примерно в 6-7 км от самого Покровска.

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Также, указывают в Минобороны Британии, российские войска, вероятно, ведут бои в центре Курахово.

"Курахово является важным участком линии фронта, и его захват позволил бы российским войскам закрепиться в этом районе и создать условия для дальнейшего продвижения на запад", – говорится в обзоре.

Также в разведке обратили внимание на ограниченное контрнаступление ВСУ к северу от БольшойНовоселки, позволившее отбить у российских войск село Новый Комар.

"Несмотря на это, российские силы продолжают попытки отрезать пути снабжения на северных подступах к Большой Новоселке и окружить поселок. Российские войска также продвигаются к Большой Новоселке с юга, недавно захватив село Благодатное", – говорится в обзоре.

В предыдущем обзоре разведка Великобритании отметила, что в ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

В генштабе Эстонии ранее заявили, что в течение недели ни Украина, ни Россия не смогли осуществить значительных прорывов на фронте, в то время как активные боевые действия продолжались по всей линии фронта.