Власти Грузии запретят протестующим закрывать лица

Партия власти Грузии "Грузинская мечта" планирует запретить демонстрантам закрывать лица, в частности, носить маски на акциях протеста.

Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал SOVA.

Кобахидзе сообщил, что будет принят соответствующий закон, поскольку, по его словам, это необходимо для предотвращения насилия во время митингов.

"Такие законы действуют во многих странах-членах ЕС, и важно принять такие законы для предотвращения насилия. Мы технически организуем все так, чтобы соответствующий закон был принят до конца следующей недели. И чтобы этот закон полностью был задействован до конца месяца", – заявил премьер.

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Кобахидзе также осудил нападение на съемочную группу оппозиционного телеканала "Пирвели", на которую набросились люди в масках.

"Сложно в этой ситуации реагировать – все ходят в масках, "кому не лень", если выразиться на жаргоне. И происходит такое насилие. Много людей в масках, и МВД сложно реагировать на эти факты: не разобрать уже, кто является митингующим, а кто – нет", – заявил глава правительства Грузии.

Как сообщалось, мэрия Тбилиси под утро 8 декабря начала устанавливать новогоднюю елку возле парламента Грузии на проспекте Руставели – месте, где ежедневно с конца ноября собираются митингующие за движение страны в ЕС.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".