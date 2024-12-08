Влада Грузії заборонить протестувальникам закривати обличчя
Партія влади Грузії "Грузинська мрія" планує заборонити демонстрантам закривати обличчя, зокрема, носити маски на акціях протесту.
Про це заявив прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал SOVA.
Кобахідзе повідомив, що буде ухвалено відповідний закон, оскільки, за його словами, це необхідно для запобігання насильству під час мітингів.
"Такі закони діють у багатьох країнах-членах ЄС, і важливо ухвалити такі закони для запобігання насильству. Ми технічно організуємо все так, щоб відповідний закон був ухвалений до кінця наступного тижня. І щоб цей закон повністю був задіяний до кінця місяця", – заявив прем'єр.
Кобахідзе також засудив напад на знімальну групу опозиційного телеканалу "Пірвелі", на яку накинулися особи в масках.
"Складно в цій ситуації реагувати – всі ходять у масках, "кому не лінь", якщо висловитися на жаргоні. І відбувається таке насильство. Багато людей у масках, і МВС складно реагувати на ці факти: не розібрати вже, хто є мітингувальником, а хто – ні", – заявив глава уряду Грузії.
Як повідомляли, мерія Тбілісі під ранок 8 грудня почала встановлювати новорічну ялинку біля парламенту Грузії на проспекті Руставелі – місці, де щоденно з кінця листопада збираються мітингувальники за рух країни до ЄС.
Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".