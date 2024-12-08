"Тітушки" у Тбілісі напали на знімальну групу опозиційного телеканалу

У Тбілісі недалеко від парламенту Грузії "тітушки" напали на знімальну групу опозиційного телеканалу "Пірвелі".

Про це повідомило "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Журналістка Мака Чихладзе та її оператор знімали засланих "тітушок" – групи людей у чорному, в балаклавах і без розпізнавальних знаків на одязі, які нападають на учасників акцій протесту в темних провулках.

Після того, як вони стали наближатися до знімальної групи, Чихладзе попросила не чіпати камеру. Однак другий чоловік у чорному, наблизившись до журналістки зі спини, кинув її на землю. Кадри нападу потрапили в прямий ефір: оператору розбили голову, фізично розправилися і з журналісткою.

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TV Pirveli crew is assaulted by GD thugs during live near Conservatory in Tbilisi pic.twitter.com/3A9DZBGLob – Formula NEWS | English (@FormulaGe) December 7, 2024

Понад 50 журналістів різною мірою постраждали на акціях протесту в Тбілісі.

У Грузії з 28 листопада тривають акції протесту, спровоковані рішенням влади поставити на паузу питання про відкриття переговорів про вступ до ЄС до 2029 року.

Напередодні президентка Грузії під час візиту до Парижа провела розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом й заявила, що у його особі грузинський народ має друга.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".