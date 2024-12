"Тітушки" у Тбілісі напали на знімальну групу опозиційного телеканалу

У Тбілісі недалеко від парламенту Грузії "тітушки" напали на знімальну групу опозиційного телеканалу "Пірвелі".

Про це повідомило "Ехо Кавказу", пише "Європейська правда".

Журналістка Мака Чихладзе та її оператор знімали засланих "тітушок" – групи людей у чорному, в балаклавах і без розпізнавальних знаків на одязі, які нападають на учасників акцій протесту в темних провулках.

Після того, як вони стали наближатися до знімальної групи, Чихладзе попросила не чіпати камеру. Однак другий чоловік у чорному, наблизившись до журналістки зі спини, кинув її на землю. Кадри нападу потрапили в прямий ефір: оператору розбили голову, фізично розправилися і з журналісткою.

Реклама:

TV Pirveli crew is assaulted by GD thugs during live near Conservatory in Tbilisi pic.twitter.com/3A9DZBGLob