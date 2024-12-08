Axios: Трамп не поддерживал идею встречи с Зеленским, но Макрон убедил

Президент Франции Эмманюэль Макрон в последние дни работал над тем, чтобы убедить Дональда Трампа в рамках визита в Париж на открытие собора Парижской Богоматери провести совместную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщило агентство Axios со ссылкой на два источника, пишет "Европейская правда".

Один источник сообщил, что сначала Трамп не соглашался на встречу, но в конце концов изменил свое мнение.

Другой источник, знакомый с ходом встречи, сообщил, что она длилась 45 минут и была "хорошей и плодотворной".

Реклама:

Источник также сообщил, что окончательное решение о проведении трехсторонней встречи было принято незадолго до нее.

Зеленский сообщил, что встреча была "хорошей и продуктивной", и добавил, что они обсудили ситуацию на местах и "справедливый мир", а также договорились продолжать работать вместе и поддерживать связь.

Встреча состоялась, когда Трамп готовится вступить в должность через шесть недель и начать дипломатический процесс для прекращения войны между Россией и Украиной.

Трамп после встречи с Зеленским в Париже и на фоне падения режима Башара Асада в Сирии заявил о желании Киева заключить соглашение об остановке войны.

Президент Зеленский в воскресенье заявил, что Украине необходим справедливый и сильный мир, который россияне не разрушат за несколько лет, как они это уже делали.