Axios: Трамп не підтримував ідею зустрічі з Зеленським, та Макрон переконав

Президент Франції Емманюель Макрон останніми днями працював над тим, щоб переконати Дональда Трампа в рамках візиту в Париж на відкриття собору Паризької Богоматері провести спільну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомило агентство Axios з посиланням на два джерела, пише "Європейська правда".

Одне джерело повідомило, що спочатку Трамп не погоджувався на зустріч, але врешті-решт змінив свою думку.

Інше джерело, знайоме з ходом зустрічі, повідомило, що вона тривала 45 хвилин і була "хорошою і плідною".

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Джерело також повідомило, що остаточне рішення про проведення тристоронньої зустрічі було прийнято незадовго до неї.

Зеленський повідомив, що зустріч була "хорошою і продуктивною", і додав, що вони обговорили ситуацію на місцях і "справедливий мир", а також домовилися продовжувати працювати разом і підтримувати зв'язок.

Зустріч відбулася, коли Трамп готується вступити на посаду через шість тижнів і розпочати дипломатичний процес для припинення війни між Росією та Україною.

Трамп після зустрічі з Зеленським у Парижі та на тлі падіння режиму Башара Асада в Сирії заявив про бажання Києва укласти угоду про зупинку війни.

Президент Зеленський у неділю заявив, що Україні необхідний справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька років, як вони це вже робили.