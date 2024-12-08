Макрон о Сирии: Варварское государство свергнуто

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на события в Сирии, где повстанцы взяли под контроль столицу Дамаск, а диктатор Башар Асад, по сообщениям, сбежал.

Об этом Макро написал в воскресенье в соцсети Х (Twitter), сообщает "Европейская правда".

"Варварское государство свергнуто. Наконец-то. Я отдаю должное сирийскому народу, его мужеству и терпению. В это время неопределенности я желаю ему мира, свободы и единства", – заявил Макрон.

Франция, добавил Макрон, будет оставаться преданной безопасности всех на Ближнем Востоке.

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L’État de barbarie est tombé. Enfin.



Je rends hommage au peuple syrien, à son courage, à sa patience. Dans ce moment d’incertitude, je forme pour lui des vœux de paix, de liberté et d’unité.



La France restera engagée pour la sécurité de tous au Moyen-Orient. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 8, 2024

8 декабря утром силы повстанцев в Дамаске объявили столицу "свободной" от многолетнего правителя Башара аль-Асада. Они заявили, что государственные учреждения будут оставаться под надзором бывшего премьер-министра до официальной передачи власти.

В воскресенье в обед МИД России, которая является союзником сирийского режима, опубликовало заявление, в котором сообщило, что Асад покинул пост президента и Сирию.

Глава МИД Германии Анналена Бербок подчеркнула, что после Асада Сирия не должна перейти в руки других радикалов.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден внимательно следит за развитием событий в Сирии.