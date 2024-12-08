Глава МЗС Німеччини: Після Асада Сирія не має перейти до рук інших радикалів

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок відреагувала на ситуацію в Сирії, де повстанці оголосили про повалення режиму Башара Асада.

Про це вона написала у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

За словами Бербок, наразі "неможливо точно сказати, що зараз відбувається в Сирії", але ясно одне – для мільйонів людей в Сирії кінець Асада означає перше велике полегшення після цілої вічності звірств, скоєних його режимом.

Міністерка наголосила, що зараз країна не повинна потрапити до рук інших радикалів – "незалежно від того, під якою ширмою вони прикриваються".

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"Тому ми закликаємо сторони конфлікту взяти на себе відповідальність за всіх сирійців. Це включає в себе всебічний захист етнічних і релігійних меншин, таких як курди, алавіти або християни, а також інклюзивний політичний процес, який створить баланс між групами", – завада вона.

Якщо ключові гравці всередині країни і за її межами нарешті почнуть діяти в інтересах сирійського народу, може розпочатися шлях до миру, наголосила Бербок.

Міжнародне співтовариство, додала вона, теж має допомогти Сирії нарешті вирватися з кола війни і насильства.

8 грудня вранці сили повстанців у Дамаску оголосили столицю "вільною" від багаторічного правителя Башара аль-Асада. Вони заявили, що державні установи залишатимуться під наглядом колишнього прем'єр-міністра до офіційної передачі влади.

За повідомленнями, Асад покинув Дамаск на літаку в невідомому напрямку. Прем'єр-міністр Сирії Мохаммед Газі аль-Джалалі заявив, що не знає, де зараз перебуває Асад.

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден уважно стежить за розвитком подій у Сирії.

Міністри оборони Туреччини і США у неділю обговорили в телефонній розмові розвиток подій в Сирії і питання двосторонньої та регіональної безпеки.

Сполучені Штати продовжать підтримувати свою присутність на сході Сирії і вживатимуть заходів, необхідних для запобігання відродженню терористичної "Ісламської держави".