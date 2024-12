В Тбилиси в эпицентре массовых протестов власти устанавливают "елку"

Мэрия Тбилиси под утро 8 декабря начала устанавливать новогоднюю елку возле парламента Грузии на проспекте Руставели – месте, где ежедневно с конца ноября собираются митингующие за движение страны в ЕС.

Пока непонятно, как акции протеста будут сочетаться с новогодним уголком у здания парламента.

Малейшее повреждение елки будет поводом для заявлений властей о том, что протестующие лишают детей праздника.

