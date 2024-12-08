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В Тбилиси в эпицентре массовых протестов власти устанавливают "елку"

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Новости — Воскресенье, 8 декабря 2024, 09:30 — Кристина Бондарева

Мэрия Тбилиси под утро 8 декабря начала устанавливать новогоднюю елку возле парламента Грузии на проспекте Руставели – месте, где ежедневно с конца ноября собираются митингующие за движение страны в ЕС.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает News Georgia.

Пока непонятно, как акции протеста будут сочетаться с новогодним уголком у здания парламента.

Малейшее повреждение елки будет поводом для заявлений властей о том, что протестующие лишают детей праздника.

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В компании "ТбилСервис групп", которая приступила к установке елки, заявили, что "в каждой цивилизованной стране устанавливают и стоит новогодняя елка".

"Вам должны нравиться чистый город и сбор конструкций (для установки) новогодней елки. Думаю, в этом нет ничего плохого", – заявил представитель компании, которого цитирует SOVA. Стоит отметить, что мэром Тбилиси является Каха Каладзе – влиятельный политик партии власти "Грузинская мечта".

В воскресенье сбор акции протеста запланирован на 15:00, на площади Республики, на западном конце проспекта Руставели.

Напомним, во время Революции достоинства в Украине власть тоже начала устанавливать новогоднюю елку на Майдане Независимости, где собирались протестующие. Но установку пришлось остановить из-за событий Евромайдана.

Недостроенный каркас елки простоял до августа 2014 года и стал символом протестов. Елку назвали "елкой" из-за оговорки тогдашнего президента Виктора Януковича.

Прошлая ночь протестов в Тбилиси прошла без разгонов. Их сменили нападения "титушек" на участников акций. Несколько десятков мужчин в черной одежде и масках избивали людей в окрестностях проспекта Руставели.

Оппоненты власти заявили, что за мобилизацией "титушек" стоит правящая партия, и что на "расправы" отправили сотрудников спецназа в гражданской одежде. В "Грузинской мечте" категорически отрицают эти обвинения.

В Грузии с 28 ноября продолжаются акции протеста, спровоцированные решением властей поставить на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС до 2029 года.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власти Грузии меняют внешний курс и дают старт революции".

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Грузия Вступление в ЕС
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