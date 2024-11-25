Глава МИД Чехии объяснил последствия, если Трамп вынудит Украину к уступкам РФ

Глава МИД Чехии Ян Липавский на примере Мюнхенского соглашения 1938 года объяснил последствия, если заставить Украину пойти на уступки России для прекращения войны.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Липавский говорил в контексте возможного давления США на Украину, чтобы она села за стол переговоров с Россией.

В ответ на вопрос о том, видит ли чешский дипломат шанс, что Соединенные Штаты заставят Украину сдаться, он сказал, что предостерегает от такого сценария именно на примере Мюнхенского соглашения.

Реклама:

"Что произошло в 1938 году? Адольф Гитлер выдвинул требование, чтобы Чехословакия отдала Германии Судетскую область", – сказал Липавский.

Министр отметил, что тогда было очень много заявлений Гитлера, который обещал, что Судеты – это его "последнее требование".

"Он (Гитлер) давил на мир. И тогда заключили Мюнхенское соглашение, чтобы дать ему то, что он требовал. Чехословакию заставили отдать Германии Судеты. Но на этом ничего не закончилось. Это было только начало. Потому что в следующем году началась Вторая мировая война, Германия напала на Польшу", – заявил глава МИД Чехии.

То, что умиротворение агрессора не работает – не единственный урок из этой истории, подчеркнул Липавский. Другим уроком стало то, что люди в Чехословакии почувствовали себя преданными.

"Партнеры не защитили нас тогда, когда от них этого ждали. И если теперь Запад оставит Украину, которую Россия принудит к каким-то действиям, к уступкам без одобрения со стороны самой Украины – это создаст у украинцев ощущение преданности. А это гораздо опаснее. Такого рода обиды остаются не на годы, а на десятилетия", – сказал Липавский.

Он также выразил убеждение, что Европа должна быть жесткой с Трампом, чтобы помочь Украине.

Больше смотрите в интервью: "Трамп НЕ СМОЖЕТ остановить всю помощь ВСУ".