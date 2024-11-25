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Глава МИД Чехии объяснил последствия, если Трамп вынудит Украину к уступкам РФ

Новости — Понедельник, 25 ноября 2024, 18:51 — Сергей Сидоренко, Кристина Бондарева

Глава МИД Чехии Ян Липавский на примере Мюнхенского соглашения 1938 года объяснил последствия, если заставить Украину пойти на уступки России для прекращения войны.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

Липавский говорил в контексте возможного давления США на Украину, чтобы она села за стол переговоров с Россией.

В ответ на вопрос о том, видит ли чешский дипломат шанс, что Соединенные Штаты заставят Украину сдаться, он сказал, что предостерегает от такого сценария именно на примере Мюнхенского соглашения.

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"Что произошло в 1938 году? Адольф Гитлер выдвинул требование, чтобы Чехословакия отдала Германии Судетскую область", – сказал Липавский.

Министр отметил, что тогда было очень много заявлений Гитлера, который обещал, что Судеты – это его "последнее требование".

"Он (Гитлер) давил на мир. И тогда заключили Мюнхенское соглашение, чтобы дать ему то, что он требовал. Чехословакию заставили отдать Германии Судеты. Но на этом ничего не закончилось. Это было только начало. Потому что в следующем году началась Вторая мировая война, Германия напала на Польшу", – заявил глава МИД Чехии.

То, что умиротворение агрессора не работает – не единственный урок из этой истории, подчеркнул Липавский. Другим уроком стало то, что люди в Чехословакии почувствовали себя преданными.

"Партнеры не защитили нас тогда, когда от них этого ждали. И если теперь Запад оставит Украину, которую Россия принудит к каким-то действиям, к уступкам без одобрения со стороны самой Украины – это создаст у украинцев ощущение преданности. А это гораздо опаснее. Такого рода обиды остаются не на годы, а на десятилетия", – сказал Липавский.

Он также выразил убеждение, что Европа должна быть жесткой с Трампом, чтобы помочь Украине.

Больше смотрите в интервью: "Трамп НЕ СМОЖЕТ остановить всю помощь ВСУ".

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Чехия
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