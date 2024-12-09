Австрия снимает вето на расширение Шенгена на Румынию и Болгарию

После многомесячной блокады Австрия дала "зеленый свет" для расширения Шенгенской зоны на Румынию и Болгарию.

Об этом сообщило агентство АРА со ссылкой на заявление министра внутренних дел Австрии Герхарда Карнера, пишет "Европейская правда".

В ответ на запрос агентства МВД Австрии отметило, что Вена не будет препятствовать решению, которое 12 декабря должен принять на заседании Совет министров внутренних дел ЕС в Брюсселе.

"После "воздушного Шенгена" для Румынии и Болгарии также открывается "Шенген на земле", – заявил глава МВД Австрии.

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Румыния и Болгария еще в 2010 году выполнили все технические критерии для присоединения к Шенгенской зоне, и натолкнулись на сопротивление Австрии и Нидерландов, которые ссылались на якобы недостаточные меры по сдерживанию нелегальной миграции.

В конце 2023 года в ЕС появился консенсус относительно "частичного" вступления обеих стран в Шенген, который предусматривал снятие проверок в аэропортах и морских портах. Решение вступило в силу 30 марта 2024 года.

А недавно Карнер подписал с руководителями румынского и болгарского МВД соглашение о совместном развертывании пограничников на болгарско-турецкой границе, а также временном пограничном контроле на сухопутных дорогах, после чего министр заявил о готовности его страны одобрить полноправное вступление Румынии и Болгарии в Шенген.

В конце ноября послы ЕС одобрили полноправное присоединение Болгарии и Румынии к Шенгену.