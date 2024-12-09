Австрія знімає вето з розширення Шенгену на Румунію та Болгарію

Після багатомісячної блокади Австрія дала "зелене світло" для розширення Шенгенської зони на Румунію та Болгарію.

Про це повідомило агентство АРА з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Австрії Герхарда Карнера, пише "Європейська правда".

У відповідь на запит агентства МВС Австрії зазначило, що Відень не буде перешкоджати рішенню, яке 12 грудня має ухвалити на засіданні Рада міністрів внутрішніх справ ЄС у Брюсселі.

"Після "повітряного Шенгену" для Румунії та Болгарії також відкривається "Шенген на землі", – заявив глава МВС Австрії.

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Румунія та Болгарія ще у 2010 році виконали всі технічні критерії для приєднання до Шенгенської зони, та наштовхнулись на опір Австрії та Нідерландів, які посилались на нібито недостатні заходи зі стримування нелегальної міграції.

Наприкінці 2023 року в ЄС з’явився консенсус щодо "часткового" вступу обох країн до Шенгену, який передбачав зняття перевірок в аеропортах і морських портах. Рішення набуло чинності 30 березня 2024 року.

А нещодавно Карнер підписав з очільниками румунського та болгарського МВС угоду про спільне розгортання прикордонників на болгарсько-турецькому кордоні, а також тимчасовий прикордонний контроль на сухопутних шляхах, після чого міністр заявив про готовність його країни схвалити повноправний вступ Румунії та Болгарії до Шенгену.

В кінці листопада посли ЄС схвалили повноправне приєднання Болгарії та Румунії до Шенгену.