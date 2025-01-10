Глава МИД Австрии официально начал работу в качестве временного канцлера

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг во второй раз временно возглавил правительство страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Die Presse.

Федеральный президент Александер ван дер Беллен официально доверил Шалленбергу "продолжение управления Федеральной канцелярией и председательство во временном федеральном правительстве" в пятницу утром после отставки предыдущего канцлера Карла Нехаммера.

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"Последние несколько дней были неспокойными", – сказал ван дер Беллен, напоминая о последних внутриполитических событиях, а именно о провале переговоров о создании трехпартийной коалиции. Поскольку во временном правительстве нет вице-канцлера, президент поручил председательство члену правительства, который служил в нем дольше всех.

Шалленберг представлял республику на посту министра иностранных дел в течение пяти с половиной лет и непродолжительное время занимал должность канцлера: "Я очень благодарю вас за то, что вы снова берете на себя эту двойную ответственность и снова ставите себя на службу республике", – сказал Ван дер Беллен.

"Я не ставил себе целью это сделать, но я подойду к этому с большим уважением к должности", – сказал Шалленберг. Он также останется министром иностранных дел. Шалленберг, вероятно, не останется в правительстве надолго, поскольку он исключил возможность получения министерской должности при ультраправом канцлере Герберте Кикли.

Напомним, в понедельник президент Австрии Александер ван дер Беллен поручил лидеру Партии свободы Герберту Киклю провести переговоры о формировании правительства. В случае успеха переговоров Австрия впервые в истории получит ультраправого канцлера.

Ряд политиков в Германии назвали политические события у соседей "тревожным звонком".

Больше о Герберте Кикле – в статье Возрождение Австро-Венгрии: как соратник Орбана идет к победе на австрийских выборах.