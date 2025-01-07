Шведский суперкорабль поднял якорь Eagle S из Финского залива

В Финском заливе специальный корабль шведских Военно-морских сил HMS Belos нашел и поднял якорь, который принадлежал нефтяному танкеру Eagle S, подозреваемому в повреждении подводных кабелей.

Об этом сообщил финский вещатель Yle, передает "Европейская правда".

Как передает вещатель, шведский суперкорабль поднял якорь, принадлежавший нефтяному танкеру Eagle S. HMS Belos прибыл в Финский залив в воскресенье, 5 января, чтобы принять участие в расследовании разрыва кабелей между Эстонией и Финляндией.

Теперь якорь находится в Финляндии, и Национальное бюро расследований должно начать его анализ во вторник, 7 января.

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Национальное бюро расследований Финляндии подозревает, что якорь был использован для разрыва силового кабеля между Финляндией и Эстонией и повреждения четырех телекоммуникационных кабелей.

Восемь членов экипажа судна подозреваются в саботаже при отягчающих обстоятельствах и вмешательстве в работу телекоммуникаций.

Напомним, днем 25 декабря стало известно, что морской кабель EstLink 2, соединяющий энергосистемы Эстонии и Финляндии, аварийно отключился по неизвестным причинам. Впоследствии выяснилось, что примерно в то время там проходили два судна.

Позже в Эстонии выяснили, что проблемы есть также с несколькими кабелями связи. В ответ страна решила вывести патрульные корабли для охраны энергетического соединения с Финляндией.

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