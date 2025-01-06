Президент ПА ОБСЕ отменила запланированный визит в Грузию

В понедельник, 6 января, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума отложила визит в Грузию, который был запланирован на 8-10 января.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как заявила Каума, она решила отложить визит в Грузию до того времени, когда "привлечение ОБСЕ будет наиболее эффективным".

"Мы по-прежнему готовы выслушать все голоса и предложить помощь в выполнении рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ", – акцентировала она.

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В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала это решение.

"Грузинский народ благодарен вам за то, что вы принимаете во внимание беспокойство и надежды грузинской демократии. Мы нуждаемся в ОБСЕ больше, чем когда-либо! И новых выборах!" – заявила она.

Very wise decision of @OSCEPA President @PiaKauma to postpone the visit to Georgia. The Georgian people do appreciate your taking into account the concerns and hopes of Georgian democracy. We need OSCE more than ever! And new elections! https://t.co/LvDdazhflj – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) January 6, 2025

Заметим, накануне, 5 января, три оппозиционные грузинские коалиции – "Сильная Грузия", "За перемены" и "Единство – Национальное движение" – призвали президента Парламентской ассамблеи ОБСЕ отложить визит в Грузию в связи с ситуацией в стране.

В своем заявлении оппозиция акцентировала, что визит Каумы грузинские власти используют для своей легитимации, "что еще больше усложняет положение демократических сил и гражданского общества".

Напомним, ранее оппозиция Грузии обвиняла "Грузинскую мечту" в использовании визита генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе в пропагандистских целях.

Как известно, в Грузии с конца октября продолжается политический кризис после парламентских выборов, результаты которых оппозиционные силы не признали, а также из-за инаугурации "президента" Михеила Кавелашвили и фактического отказа действующей власти от евроинтеграции.