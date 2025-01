Президент ПА ОБСЕ отменила запланированный визит в Грузию

В понедельник, 6 января, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Пиа Каума отложила визит в Грузию, который был запланирован на 8-10 января.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как заявила Каума, она решила отложить визит в Грузию до того времени, когда "привлечение ОБСЕ будет наиболее эффективным".

"Мы по-прежнему готовы выслушать все голоса и предложить помощь в выполнении рекомендаций ОБСЕ/БДИПЧ", – акцентировала она.

В свою очередь президент Грузии Саломе Зурабишвили приветствовала это решение.

"Грузинский народ благодарен вам за то, что вы принимаете во внимание беспокойство и надежды грузинской демократии. Мы нуждаемся в ОБСЕ больше, чем когда-либо! И новых выборах!" – заявила она.

Very wise decision of @OSCEPA President @PiaKauma to postpone the visit to Georgia. The Georgian people do appreciate your taking into account the concerns and hopes of Georgian democracy. We need OSCE more than ever! And new elections! https://t.co/LvDdazhflj