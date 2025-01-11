"Долой нацистов": Протестующие заблокировали авто лидера ультраправых Германии

Протестующие заблокировали автомобиль с лидером ультраправых Германии Алисой Вайдель, которая в субботу спешила на конференцию своей партии "Альтернатива для Германии" в саксонском городе Риза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

Вайдель направлялась на мероприятие в бронированном автомобиле Audi, который был вынужден остановиться из-за блокады проетсувальникив, которые выкрикивали "Долой нацистов". Около 30 демонстрантов сидели прямо на дороге.

Alice Weidel wird von der Antifa an der Durchfahrt zur Halle behindert. Ihr Auto wird angegriffen. Polizei räumt gewaltsam die Sitzblockade! #Riesa #rie1101 pic.twitter.com/y2fp0zWm8Q Реклама: January 11, 2025

Правоохранители требовали у протестующих освободить дорогу, однако те игнорировали призывы.

В конце концов полиции пришлось оттянуть протестующих и освободить путь для авто с политиками.

Около 10 тысяч протестующих приехали в Ризу, город с населением 29 тысяч человек в Восточной Германии, где "Альтернатива для Германии" устроила партийную конференцию.

Конференция "АдН" является частью кампании партии перед выборами в Бундестаг 23 февраля. Опросы прогнозируют ультраправым второй результат.

Подробно о том, кто такая Алиса Вайдель, читайте в статье: Мать, лесбиянка и "подруга Путина".