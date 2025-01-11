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"Долой нацистов": Протестующие заблокировали авто лидера ультраправых Германии

Новости — Суббота, 11 января 2025, 14:40 — Кристина Бондарева

Протестующие заблокировали автомобиль с лидером ультраправых Германии Алисой Вайдель, которая в субботу спешила на конференцию своей партии "Альтернатива для Германии" в саксонском городе Риза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Bild.

Вайдель направлялась на мероприятие в бронированном автомобиле Audi, который был вынужден остановиться из-за блокады проетсувальникив, которые выкрикивали "Долой нацистов". Около 30 демонстрантов сидели прямо на дороге.

Правоохранители требовали у протестующих освободить дорогу, однако те игнорировали призывы.

В конце концов полиции пришлось оттянуть протестующих и освободить путь для авто с политиками.

Около 10 тысяч протестующих приехали в Ризу, город с населением 29 тысяч человек в Восточной Германии, где "Альтернатива для Германии" устроила партийную конференцию.

Конференция "АдН" является частью кампании партии перед выборами в Бундестаг 23 февраля. Опросы прогнозируют ультраправым второй результат.

Подробно о том, кто такая Алиса Вайдель, читайте в статье: Мать, лесбиянка и "подруга Путина".

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