В німецькому місті тисячі людей вийшли на протест проти конференції ультраправих

В німецькому місті Різа рано вранці у суботу тисячі людей вийшли на протест проти проведення дводенної партійної конференції ультраправої "Альтернативи для Німеччини".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Організатори заявили, що очікують понад 10 тисяч осіб на демонстрації в місті, що розташоване східній землі Саксонія.

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Місцева поліція повідомила у своїй заяві, що ситуація в суботу вранці була "спокійною".

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Початок заходу також був відкладений.

Організатори заявили, що учасники з 70 міст мали прибути на понад 100 автобусах.

За їхніми словами, "невелика група" перекрила частину шосе поблизу місця проведення заходу.

Протестувальники також планують заблокувати входи до місця проведення конференції, де має відбутися агітаційний захід "АдН".

У поліцейських операціях використовуються вертоліт і безпілотні літальні апарати.

Конференція "АдН" є частиною кампанії партії перед виборами до Бундестагу 23 лютого. Опитування прогнозують ультраправим другий результат.

Останнім часом американський мільярдер Ілон Маск зробив низку заяв на підтримку "АдН" і провів розмову з лідеркою ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Алісою Вайдель на платформі X, під час якої критикували "лівацтво" в німецькій освіті та бюрократію.

Опитування засвідчило, що більшість німців вважають, що підтримка мільярдером Ілоном Маском ультраправої "Альтернативи для Німеччини" позитивно вплинула на позиції партії перед достроковими виборами 23 лютого.