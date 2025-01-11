Маск снова публично поддержал "Альтернативу для Германии"

Американский миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск снова выразил поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Маск в субботу поделился прямой трансляцией партийной конференции "Альтернативы для Германии" в своем аккаунте в Х, где у него 212 млн подписчиков.

Буквально несколько дней назад Маск больше часа общался с лидером "АдГ" Алисой Вайдель в прямом эфире на X.

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Он представил ее как "самого перспективного кандидата" в канцлеры Германии и утверждал, что она лидирует в опросах, что не соответствует действительности.

В разговоре с Вайдель он рекомендовал голосовать за "АдГ".

Опрос показал, что большинство немцев считают, что поддержка Маском ультраправой "Альтернативы для Германии" положительно повлияла на позиции партии перед досрочными выборами 23 февраля.

За полтора месяца до досрочных выборов "Альтернатива для Германии" демонстрирует рост рейтингов.