FT: У Трампа обіцяють підтримувати Україну, щоб "мати сильний вигляд"

Представники обраного президента США Дональда Трампа в розмовах з європейськими партнерами визнають, що не зможуть швидко завершити війну в Україні, та обіцяють продовжити її підтримку.

Про це Financial Times дізналось від двох європейських посадовців, які говорили на умовах анонімності, пише "Європейська правда".

За словами посадовців FT, обговорення з новою командою Трампа в останні тижні показали, що вони ще не вирішили, як урегулювати війну, і що підтримка України продовжиться після інавгурації Трампа 20 січня.

"Уся команда (Трампа. – Ред.) одержима силою і хоче мати сильний вигляд, тому вони перелаштовують підхід до України", – сказало одне із джерел.

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Воно додало, що нова адміністрація США також остерігається порівнянь з виведенням американських військ з Афганістану, і у Трампа не хочуть, щоб подібне повторились в Україні.

Також, ідеться в матеріалі Financial Times, команда Трампа змінила часові рамки вирішення війни в Україні з "24 годин" до кількох місяців, "що європейські партнери розцінили як знак того, що його адміністрація не відмовиться від підтримки Києва негайно".

Як пише FT, європейські співрозмовники переконують Трампа і його команду в тому, що продовження військової допомоги США необхідне, аьи посилити позицію Києва на мирних переговорах і допомогти повернути Москву за стіл переговорів.

Приміром, у грудні представники Франції говорили оточенню Трампа, що зміцнення позицій України на полі бою означає зупинку просування Росії на сході країни, і якщо РФ продовжить захоплювати території, переговорів досягти не вдасться.

Напередодні обраний Трампом спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що ставить собі за мету протягом 100 днів з інавгурації нового президента спробувати знайти вирішення нинішньої повномасштабної війни.

Дональд Трамп раніше запевняв, що у своїх спробах врегулювати російсько-українську війну "не покине Україну".