В Молдове почти в два раза повысили тарифы на электроэнергию

В Молдове утвердили почти вдвое более высокие тарифы на электроэнергию.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

На заседании 3 января Национальное агентство по регулированию в энергетике рассмотрело запросы компаний Premier Energy и FEE Nord по пересмотру тарифов и утвердило новые.

Потребители Premier Energy начнут платить 4,1 лея за киловатт-час (почти 9,4 грн). Это на один лей меньше, чем хотела компания, однако на 75% больше, чем действующий тариф.

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Для потребителей FEE-Nord тариф вырастет до 4,68 лея за киловатт-час, на 65%. Новые тарифы вступят в силу после публикации решения.

Напомним, в Молдове действует чрезвычайное положение в энергетике, введенное в связи с ожидаемым прекращением поставок "бесплатного" российского газа в непризнанное Приднестровье, за счет которого работала электростанция, обеспечивающая потребности обоих берегов Днестра.

Правобережная Молдова получала из нее большинство электроэнергии, поэтому также вынуждена будет экономить и, возможно, вводить веерные отключения, поскольку пока не может компенсировать эти объемы другой генерацией и импортом.

С 1 января непризнанный регион перестал получать российский газ, из-за чего газ исчез у десятков тысяч бытовых потребителей и останавливается работа местной промышленности. Днестровская ГРЭС продолжает работу на угле, однако его запасы ограничены.

Подробно о "новой реальности" после 1 января для Приднестровья и Молдовы читайте в статье Зачем Кремль морозит Приднестровье? Детали и последствия "газовой войны" РФ против Молдовы