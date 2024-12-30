Новый "президент" Грузии подписал законы о запрете масок и пиротехники на митингах

Антизападный "президент" Грузии Михеил Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров, в день своей инаугурации подписал ряд законов, в частности о запрете масок и пиротехники на митингах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".

Всего в "Законодательном вестнике" опубликовано 28 законов за подписью Кавелашвили.

Среди них – поправки к закону "О собраниях и массовых манифестациях", на основании которых участникам акций протеста запрещено закрывать свои лица масками и любыми другими средствами во время митингов, а также использовать лазерные устройства и пиротехнику.

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Также Кавелашвили подписал поправки к закону о госохране, на основании которых Саломе Зурабишвили больше не будет иметь государственной охраны.

Кроме того, он подписал поправки к закону о государственной службе, которые, по мнению правозащитников, упрощают увольнение сотрудников по политическим мотивам.

В части законов, подписанных Кавелашвили, указано, что они вступают в силу сразу после подписания, а для части определены разные сроки.

29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны.

Утром в воскресенье Саломе Зурабишвили выступила перед сторонниками и заявила о решении покинуть президентский дворец. Перед этим премьер Ираклий Кобахидзе пригрозил ей тюрьмой.

Ранее страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти рассмотреть возможность проведения новых выборов.

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