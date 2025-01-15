Туск пообещал работать над ускорением вступления Украины в ЕС, заботясь об интересах Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал, что его страна поможет Украине ускорить вступление в ЕС, одновременно отстаивая собственные интересы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск заявил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве в среду.

Глава правительства Польши сообщил, что обсудил с Зеленским путь Украины в Европейский Союз.

"И есть две вещи, которые я хотел бы четко подчеркнуть. Польское председательство (в Совете ЕС. – Ред.) выйдет из тупика, который был очевиден в последние месяцы, и мы будем работать вместе с Украиной и нашими европейскими партнерами, и безусловно, чтобы ускорить, насколько это возможно, процесс вступления", – сказал Туск.

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Он отметил, что впереди много работы, однако "Польша является профессионалом в этом, и наш путь в Европу, а впоследствии и наш европейский успех, является гарантией того, что мы будем хорошо работать с вами на этом пути".

"И когда наступит момент, когда мы пройдем эти бюрократические мероприятия, мы также будем говорить на языке конкретики, а не сантиментов, также о наших интересах. Спасибо вам за то, что мы также смогли сегодня открыто поговорить о том, где нам придется назвать конфликтующие интересы и знать, как решить эту проблему", – продолжил он.

Туск пообещал помогать Украине, но также заботясь о польских национальных интересах. "И это очевидно для обеих сторон", – подчеркнул премьер-министр Польши.

После встречи Туска и Зеленского стало известно, что в 2026 году конференция по восстановлению Украины состоится в Польше.

На этой же пресс-конференции Туск заявил, что Россия планировала террористические атаки не только против Польши, но и против авиалиний во всем мире.