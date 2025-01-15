Туск пообіцяв працювати над прискоренням вступу України в ЄС, дбаючи про інтереси Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв, що його країна допоможе Україні прискорити вступ до ЄС, водночас відстоюючи власні інтереси.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск заявив на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським у Варшаві в середу.

Глава уряду Польщі повідомив, що обговорив із Зеленським шлях України до Європейського Союзу.

"І є дві речі, на яких я хотів би чітко наголосити. Польське головування (у Раді ЄС. – Ред.) вийде з глухого кута, який був очевидний в останні місяці, і ми будемо працювати разом з Україною і нашими європейськими партнерами, і безумовно, щоб прискорити, наскільки це можливо, процес вступу", – сказав Туск.

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Він зазначив, що попереду багато роботи, проте "Польща є професіоналом у цьому, і наш шлях до Європи, а згодом і наш європейський успіх, є гарантією того, що ми будемо добре працювати з вами на цьому шляху".

"І коли настане момент, коли ми пройдемо ці бюрократичні заходи, ми також будемо говорити мовою конкретики, а не сентиментів, також про наші інтереси. Дякую вам за те, що ми також змогли сьогодні відкрито поговорити про те, де нам доведеться назвати конфліктуючі інтереси і знати, як вирішити цю проблему", – продовжив він.

Туск пообіцяв допомагати Україні, але також дбаючи про польські національні інтереси. "І це очевидно для обох сторін", – підкреслив прем'єр-міністр Польщі.

Після зустрічі Туска і Зеленського стало відомо, що у 2026 році конференція з відновлення України відбудеться у Польщі.

На цій же пресконференції Туск заявив, що Росія планувала терористичні атаки не тільки проти Польщі, а й проти авіаліній у цілому світі.