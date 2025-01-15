Зеленский перед предстоящей встречей с Трампом назвал желаемые гарантии безопасности

Членство в ЕС и НАТО, серьезные пакеты оружия и поддержка украинской армии, а также вероятное размещение на территории Украины военного контингента иностранных государств – таковы гарантии безопасности, которых, по словам президента Владимира Зеленского, добивается Украина.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском в среду, 15 января, сообщает "Европейская правда".

Президент отвечал на вопрос об ожиданиях от будущей администрации Дональда Трампа. Он отметил, что рассчитывает на продолжение политики укрепления Украины со стороны США.

Зеленский сообщил, что команды сейчас работают над содержанием и форматом будущей встречи, которая состоится после инаугурации. Он не стал вдаваться в детали и называть дату встречи, но сказал, что самым главным ожиданием сейчас является закончить войну, получив сильные гарантии безопасности.

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"Мы хотим закончить (войну) справедливым миром, для этого нам нужна уверенность, что Россия не вернется с войной снова против Украины. Для нас нужны сильные гарантии безопасности", – сказал президент.

По его словам, на сегодня стратегически сильными гарантиями безопасности Украина считает членство в ЕС и будущее членство в НАТО.

Кроме того, гарантиями безопасности должны стать "серьезные пакеты оружия и поддержка нашей армии, которая не может уменьшаться в разы, когда ты соседствуешь с Россией".

Также Зеленский отметил, что Украина поддерживает как потенциальную гарантию безопасности размещение контингента тех или иных стран союзников на своей территории. Но, отметил он, это размещение не может быть единственной гарантией безопасности.

Зеленский сообщил, что уже обсуждал этот вопрос с балтийскими партнерами и будет обсуждать его с лидером Великобритании.

До размещения иностранного контингента вариантом может стать направление в Украину иностранных инструкторов с учебной программой.

Кроме того, президент подчеркнул, что Украина не будет играть в "игры с месседжами о сокращении" своей армии.

"Наша армия на сегодня – единственная гарантия безопасности... Как сохранить большую армию – это также часть этих договоренностей", – подчеркнул он.

Ранее в интервью "ЕП" министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Украина считает вступление в НАТО единственной действенной гарантией безопасности для себя.

По данным опросов, большинство украинцев хотят видеть страну и в Европейском Союзе и в НАТО, однако вступление в оборонный альянс является более приоритетным.