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Сибига о прогрессе по эксгумациям жертв Волынской трагедии: удар по Москве

Новости — Пятница, 10 января 2025, 21:52 — Олег Павлюк

Министр иностранных дел Андрей Сибига приветствовал договоренность Киева и Варшавы относительно эксгумаций жертв Волынской трагедии.

Об этом он написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Комментируя заявление польского премьера Дональда Туска о договоренности о первых эксгумациях польских жертв Волынской трагедии, Сибига сказал, что Украина и Польша "уважают друг друга и вместе защищаются от российского империализма".

"Каждый решенный двусторонний вопрос – это удар по Москве", – подчеркнул дипломат, выразив надежду на „дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности".

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Напомним, в Варшаве говорили, что решение исторических споров будет одним из обязательных условий вступления Украины в ЕС.

Ранее Украинский институт национальной памяти заявил, что планирует включить работы по поиску и эксгумации останков поляков в Ровенской области в 2025 году, реагируя на соответствующие запросы со стороны граждан Польши.

В конце ноября министры иностранных дел Польши и Украины Радослав Сикорский и Андрей Сибига приняли совместное заявление по вопросу эксгумаций, которое стало камнем преткновения в отношениях между двумя государствами.

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Сибига Украина-Польша
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