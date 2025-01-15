Зеленский об исторических разногласиях с Польшей: у нас общий враг, нужно единство

Президент Владимир Зеленский заявил, что надеется на решение исторических споров с Польшей, поскольку обе страны должны сохранять единство перед общим врагом – Россией.

Об этом он сказал на пресс-конференции с польским президентом Анджеем Дудой в Варшаве 15 января, сообщает "Европейская правда".

Зеленский отметил, что исторические противоречия между Украиной и Польшей сейчас обсуждаются на уровне министерств культуры и их рабочих групп.

"И я надеюсь, что это будет справедливый результат для обеих стран. Это важно для нас и для истории. Поскольку сегодня очень важно, чтобы у нас не было вопросов об истории", – отметил глава государства.

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"Для меня важно, чтобы мы были вместе в единстве. Именно поэтому они решат все, что было в прошлом, чтобы у нас было сильное общее будущее. Будущее для нас обоих. Сегодня у нас есть враг. И это – Россия. И это враг нас обоих", – добавил он.

По словам Зеленского, без единства Украины и Польши государства не будут сильными.

"Сегодня мы рассчитываем на наше единство между нами и вами, и это очень важно. Иначе, если мы не будем сильными – без единства мы не будем сильными, но если Украина не будет сильной, Россия пойдет дальше", – пояснил президент.

Напомним, 10 января премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что было принято решение о первых эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине, но он не стал приводить детали.

Комментируя заявление Туска, глава МИД Украины Андрей Сибига выразил надежду на "дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности".