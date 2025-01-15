Туск о Волынской трагедии: не позволю, чтобы историю использовали в политических играх

Премьер Польши Дональд Туск выступил против использования драматических исторических вопросов в политических играх.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве, сообщает "Европейская правда".

Туск отметил, что Украина и Польша находят "общий язык и методы совместных действий, когда речь идет о вопросах Волынской трагедии и других чувствительных, драматических вопросах нашей истории".

"Они требуют эмпатии со стороны Украины к Польше и со стороны Польши к Украине. Это должно быть параллельно. Я не позволю, чтобы эту драматическую историю использовали в каких-то политических играх в Польше", – подчеркнул польский премьер.

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Также он категорически против попыток оказать давление на Украину в контексте ее поддержки в конфронтации с Россией.

"Мы в процессе решения проблемы достойного захоронения и чествования памяти жертв Волынской трагедии", – подчеркнул он.

"Я не хочу, чтобы кто-то в Польше или где-то в Европе ставил условия политической поддержки Украины в конфронтации с Россией, а сотрудничество Украины с ЕС, лучшим финалом его станет членство в Евросоюзе, это также часть плана безопасности в отношении агрессии России", – заявил Туск.

Он подчеркнул, что никто не имеет права ослаблять Польшу, Европу, Украину в любом измерении, также в измерении вступления Украины в ЕС.

"Потому что мы здесь говорим на самом деле о польской безопасности. Кто этого не понимает, тот либо дурак, либо предатель", – отметил Туск.

10 января премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о том, что было принято решение о первых эксгумациях польских жертв Волынской трагедии в Украине, но он не стал приводить детали.

Комментируя заявление Туска, глава МИД Украины Андрей Сибига выразил надежду на "дальнейшую имплементацию договоренностей на основе взаимоуважения и взаимности".