Бербок надеется, что соглашение между Израилем и ХАМАС вернет домой немецких заложников
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приветствовала прекращение огня в Газе и выразила надежду на возвращение из плена заложников, включая граждан Германии.
Об этом говорится в ее заявлении, которое опубликовало внешнеполитическое ведомство страны, передает "Европейская правда".
День объявления о прекращении огня между Израилем и ХАМАС она назвала облегчением.
"Облегчение от того, что страдания со всех сторон теперь могут прекратиться. Соглашение об освобождении заложников и прекращении огня между Израилем и ХАМАС не только спасает жизни, но и дает ощутимую надежду жителям Газы, заложникам и их семьям, а также всем жителям региона после 15 месяцев", – заявила она.
Бербок отметила, что ее мысли "особенно с гражданами Германии, которые в течение 467 дней выдерживали невероятные страдания от рук ХАМАС".
"Я искренне надеюсь, что они смогут вернуться к своим семьям очень скоро", – подчеркнула глава немецкого ведомства.
Как акцентировала глава МИД Германии – заложники должны быть освобождены быстро и в соответствии с соглашением.
"Так же должен быть осуществлен вывод войск и возвращение палестинцев в их дома", – подчеркнула Бербок.
Германия, по ее словам, готова и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку организациям ООН на местах.
Ранее американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Израиль и ХАМАС договорились о прекращении боевых действий в Газе и обмене израильских заложников на палестинских заключенных.
Еще до официального подтверждения соглашения его прокомментировал избранный президент США Дональд Трамп, позже заявив, что без его победы в ноябре 2024 года оно было бы невозможным.
В то же время офис премьер-министра Израиля заявил, что переговорщики еще согласовывают отдельные пункты соглашения, но там надеются на завершение этого процесса в ближайшие часы.
Европейский комиссар по вопросам Средиземноморья Дубравка Шуица приветствовала достижение соглашения о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС.
А уже позже президент США Джо Байден подтвердил, что между террористами ХАМАС и Израилем было достигнуто соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.