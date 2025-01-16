Поможет ли референдум президенту Сербии удержаться у власти

Сербский президент Александар Вучич хочет инициировать референдум о доверии себе, видя в этом инструмент для противодействия массовым протестам, требующим его отставки.

Такой референдум выглядит очень сомнительным с точки зрения законодательства – соответствующая норма была исключена из сербского законодательства около 20 лет назад. Однако это не мешает Вучичу время от времени поднимать эту тему – в тех ситуациях, когда протесты против него становятся особенно мощными.

О том, что задумал президент Сербии и кто его может спасти, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Спасти президента Вучича: зачем лидер Сербии объявил референдум о доверии себе. Далее – краткое ее изложение.

Во главе сербской власти Александар Вучич стоит уже более 10 лет – с апреля 2014 года как глава правительства, а с 2017 года – как президент.

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За эти годы Сербия, хотя и остается кандидатом в члены ЕС и даже одним из лидеров евроинтеграции в регионе, существенно отошла от европейских демократических стандартов.

Как в 2022 году рассказывали в сербской демократической оппозиции, при нынешней власти Сербия оказалась в шаге от того, чтобы стать авторитарной страной.

Важная составляющая успеха Вучича – то, что даже при такой политике он оставался для Запада компромиссной фигурой. Он продолжал декларировать желание вступить в ЕС, а также вряд ли решится открыто воевать за Косово.

А в прошлом году Вучич нашел еще один аргумент, который делает нынешнюю власть безальтернативной для Запада.

Этот аргумент – литий. Сербские власти планируют разрабатывать месторождение лития в регионе Ядар, пригласив для этого британско-австралийский горнодобывающий гигант Rio Tinto, а ключевым покупателем этого лития должна была стать Германия.

Однако, когда уже казалось, что власти Вучича ничего не угрожает, произошло неожиданное.

"Черный лебедь" для сербской власти прилетел 1 ноября прошлого года. В этот день в городе Новый Сад на севере страны обрушилась крыша железнодорожного вокзала, что унесло жизни 15 человек.

Эта трагедия оказалась символическим результатом правления Вучича – вокзал, построенный в 1964 году, решили реконструировать в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь".

Эта трагедия поначалу выглядела такой, что может иметь лишь ограниченные политические последствия.

Однако трагедия привела к масштабным протестам – сначала в городе Новый Сад (где дело даже доходило до штурма мэрии), а затем – в столице.

Трагедия в Новом Саде неожиданно дала старт масштабным студенческим протестам, к которым сербские власти не были готовы. У этих протестов нет лидеров – не с кем договариваться и кого дискредитировать. Студенты не боятся ни столкновений с полицией, ни угроз со стороны руководства учебных заведений.

А в дополнение студенческие протесты имеют большую общественную поддержку, чем мероприятия "традиционной" оппозиции.

Это стало окончательно понятно после публикации в начале января сербской неправительственной организацией "Центр исследований, прозрачности и ответственности" (CRTA) данных опроса, согласно которому нынешние протесты поддерживают 61% граждан Сербии.

И именно это исследование и стало формальным поводом для президента Сербии объявить референдум о доверии себе.

Несмотря на то, что оппозиция отказываются участвовать в этой кампании, президент Вучич заявляет, что референдум будет проведен "так или иначе".

Референдум о доверии с удачным для Александара Вучича результатом способен усилить позиции сербской власти в противостоянии с протестующими.

Однако вряд ли этот эффект будет долгосрочным. У значительной части общества есть ощущение, что ситуация в стране идет в неправильном направлении.

При этом, признавая, что он носит лишь консультативный характер, президент обещает, что в случае негативного для себя результата уйдет в отставку уже на следующий день, ведь "хочет быть у власти, пока имеет доверие народа".

Подробнее – в материале Юрия Панченко Спасти президента Вучича: зачем лидер Сербии объявил референдум о доверии себе.