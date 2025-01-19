США и Филиппины провели пятые совместные морские учения

США и Филиппины в пятый раз провели совместные морские учения в Южнокитайском море.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление военных, передает "Европейская правда".

Военные отметили, что в течение 17-18 января они провели "морские совместные учения" с США, первые за 2025 год и пятые в целом с момента начала совместной деятельности в 2023 году.

В совместных морских операциях участвовали авианосная ударная группа США "Carl Vinson", два эсминца с управляемыми ракетами, два вертолета и два самолета F-18 Hornet. В свою очередь, филиппинская сторона задействовала фрегат "Antonio Luna", патрульный корабль "Andres Bonifacio", два истребителя FA-50 и поисково-спасательные средства ВВС.

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По словам представителей Вооруженных сил Филиппин, эти меры усилили двустороннее морское сотрудничество и оперативную совместимость двух стран.

Агентство пишет, что их совместные учения состоялись в то время, когда Филиппины обратились за объяснением к Китаю из-за присутствия китайских кораблей береговой охраны в филиппинской морской зоне, в том числе 165-метрового корабля, который они называют "монстром" из-за его размеров.

Напомним, летом Военно-морские силы США и Франции проводили совместные военные учения в Филиппинском море в поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

Кроме того, Филиппины и Германия обязались подписать соглашение об оборонном сотрудничестве в этом году, пообещав отстаивать международный порядок в Индо-Тихоокеанском регионе.

А 6 декабря 2024 года Вооруженные силы США, Филиппин и Японии провели совместные учения в Южнокитайском море.