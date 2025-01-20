Дуда верит, что президентство Трампа принесет Польше "четыре года хорошей политики"

Польский президент Анджей Дуда выразил надежду, что президентство Дональда Трампа в США принесет Польше "четыре года хорошей политики".

Как сообщает "Европейская правда", об этом Дуда заявил перед отъездом на Всемирный экономический форум в Давосе, его цитирует PAP.

По его словам, саммит будет связан с "важными политическими событиями, которые, очевидно, повлияют или уже влияют на европейскую и мировую экономику", среди них – и инаугурация Трампа.

Дуда отметил, что встречался с Трампом тогда, когда "многие очень сомневались, есть ли у него шансы снова стать президентом США".

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Он добавил, что сотрудничество с Трампом во время его первого срока прошло очень хорошо.

"Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что нашим приоритетом во время польского председательства в Совете ЕС является построение отношений между ЕС и Соединенными Штатами", – сказал Дуда.

Он считает, что второе президентство Трампа "принесет Польше четыре года хорошей политики", которая укрепит связи с США.

По его мнению, Дональд Трамп "всегда относился к нам по-дружески и прекрасно понимает дела нашей части Европы".

На вопрос, не жалеет ли он о своем отсутствии на инаугурации Трампа в Вашингтоне, Дуда ответил: "У меня нет никаких сомнений по поводу моих хороших отношений с президентом Дональдом Трампом, и мне не нужно стоять в толпе, чтобы продемонстрировать эти отношения".

Ранее французский премьер Франсуа Байру предупредил, что Франция и Европа должны противостоять Трампу и его политике, иначе они будут "раздавлены".

А немецкий канцлер Олаф Шольц подчеркнул важность трансатлантических отношений и самостоятельности Европы.