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"Добро пожаловать домой": Байден поздравил Трампа с возвращением в Белый дом

фото, видео
Новости — Понедельник, 20 января 2025, 17:19 — Олег Павлюк

Будущий президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп утром 20 января прибыли в Белый дом для традиционного чая с супругами Джо и Джилл Байден.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По прибытии Трампов в Белый дом Байден встретил их словами: "Добро пожаловать домой".

На видео видно, как четверо переговариваются между собой о чем-то, после чего заходят в Белый дом для чаепития.

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Сам Байден поделился в X (Twitter) фото с Белого дома, заявив, что служение американскому народу было "честью всей его жизни".

По традиции, президент США, который покидает пост, сопровождает новоизбранного президента в Капитолий на церемонию приведения к присяге, а перед этим оба вместе с первыми леди участвуют в чаепитии в Белом доме.

Эта традиция была начата в 1837 году Мартином Ван Бюреном и Эндрю Джексоном. В то же время Трамп проигнорировал ее в 2021 году, когда победил Джо Байден.

Как известно, Дональд Трамп в понедельник, 20 января, примет присягу и станет 47-м президентом США.

По данным СМИ, избранный президент США в своей инаугурационной речи будет призывать к "революции здравого смысла".

Перед инаугурацией Трампа канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул важность трансатлантических отношений и самостоятельности Европы.

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Трамп Байден
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