"Добро пожаловать домой": Байден поздравил Трампа с возвращением в Белый дом

Будущий президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп утром 20 января прибыли в Белый дом для традиционного чая с супругами Джо и Джилл Байден.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По прибытии Трампов в Белый дом Байден встретил их словами: "Добро пожаловать домой".

На видео видно, как четверо переговариваются между собой о чем-то, после чего заходят в Белый дом для чаепития.

Реклама:

‘Welcome home,’ says Biden as the Trumps arrive for tea pic.twitter.com/tElOo3HG1x

Сам Байден поделился в X (Twitter) фото с Белого дома, заявив, что служение американскому народу было "честью всей его жизни".

It has been the honor of our lifetimes to serve you, the American people. pic.twitter.com/OvrCIyWBd3