СМИ узнали, о чем будет говорить Трамп в инаугурационной речи

Избранный президент США Дональд Трамп в своей инаугурационной речи будет призывать к "революции здравого смысла".

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, которое ознакомилось с заметками речи Трампа, информирует "Европейская правда".

В своей речи Трамп будет отмечать, что возвращается в Белый дом "с уверенностью и оптимизмом, что мы находимся в начале новой захватывающей эры национального успеха".

"По стране прокатывается волна перемен. Сегодня я обращаюсь к американцам с посланием о том, что пришло время снова действовать с мужеством, энергией и жизнеспособностью величайшей цивилизации в истории", – приводит WSJ заметки избранного президента США.

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По словам людей, знакомых с ходом подготовки к инаугурации, в инаугурационной речи 2017 года Трамп сетовал на "американскую бойню", а в этом году его речь будет более оптимистичной.

В то же время предполагают, что Трамп может отклониться от сценария.

Кроме того, ожидается, что 47-й президент откажется от возвышенной риторики своих предшественников и прямо опишет самые острые, по его мнению, национальные проблемы и пути их решения.

Трамп накануне своей инаугурации в очередной раз пообещал завершить войну в Украине и предотвратить Третью мировую войну.

По данным СМИ, Трамп поручил своим помощникам организовать звонок лидеру России Владимиру Путину в ближайшие дни после инаугурации.

Среди опрошенных американцев 46% верят, что приход Трампа к власти поспособствует большему миру и стабильности в мире; среди его сторонников такого мнения 88%.

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