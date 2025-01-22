Трамп угрожает 10% пошлиной на китайский импорт

Американский президент Дональд Трамп во вторник, 21 января, заявил, что его администрация обсуждает введение 10% штрафной пошлины на китайский импорт, поскольку фентанил переправляется из Китая в США через Мексику и Канаду.

Об этом он сказал в комментарии журналистам в Белом доме, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Как известно, Трамп не ввел пошлины сразу, как обещал во время предвыборной кампании, однако позже заявил, что его администрация введет 25-процентные тарифы на импорт из Мексики и Канады, начиная с 1 февраля.

Во вторник, 21 января, Трамп предупредил, что уже на следующей неделе могут появиться еще большие тарифы: на этот раз его мишенью стал Китай.

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На пресс-конференции в Овальном кабинете, которая перекликалась с аналогичными заявлениями, сделанными в понедельник, 20 января, Трамп заявил, что рассматривает возможность введения 10-процентных тарифов на все китайские товары уже с 1 февраля.

Он сказал, что слишком много фентанила поступает в США из Китая через Мексику и Канаду, и что угроза тарифов может заставить Китай усилить борьбу со смертельным наркотиком.

"Я также имел этот разговор с президентом Китая Си на днях. Я сказал, что мы не хотим видеть это дерьмо в нашей стране. Мы должны остановить это. Мы говорим о тарифе в размере 10% на Китай на основании того, что они отправляют фентанил в Мексику и Канаду", – пояснил он.

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп обещал наложить 60-процентные пошлины на китайские товары, а также пошлины в 25% на все товары из Канады и Мексики.

В инаугурационной речи новый президент США анонсировал, что будет "облагать пошлинами и налогами иностранные страны, чтобы обогащать наших граждан", а также создаст для этого Службу внешних доходов.

В то же время он решил не вводить тарифы против Китая в первый день на посту, зато поручив своей администрации исследовать, насколько справедливой является торговля с другими государствами.