Трамп погрожує 10% митом на китайський імпорт

Американський президент Дональд Трамп у вівторок, 21 січня, заявив, що його адміністрація обговорює введення 10% штрафного мита на китайський імпорт, оскільки фентаніл переправляється з Китаю до США через Мексику і Канаду.

Про це він сказав у коментарі журналістам у Білому домі, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Як відомо, Трамп не запровадив мита одразу, як обіцяв під час передвиборчої кампанії, проте пізніше заявив, що його адміністрація запровадить 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого.

У вівторок, 21 січня, Трамп попередив, що вже наступного тижня можуть з'явитися ще більші тарифи: цього разу його мішенню став Китай.

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На пресконференції в Овальному кабінеті, яка перегукувалася з аналогічними заявами, зробленими в понеділок, 20 січня, Трамп заявив, що розглядає можливість запровадження 10-відсоткових тарифів на всі китайські товари вже з 1 лютого.

Він сказав, що занадто багато фентанілу надходить до США з Китаю через Мексику і Канаду, і що загроза тарифів може змусити Китай посилити боротьбу зі смертельним наркотиком.

"Я також мав цю розмову з президентом Китаю Сі днями. Я сказав, що ми не хочемо бачити це лайно в нашій країні. Ми повинні зупинити це. Ми говоримо про тариф у розмірі 10% на Китай на підставі того, що вони відправляють фентаніл до Мексики і Канади", – пояснив він.

Нагадаємо, під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв накласти 60-відсоткові мита на китайські товари, а також мита у 25% на всі товари з Канади та Мексики.

В інавгураційній промові новий президент США анонсував, що буде "обкладати митами і податками іноземні країни, щоб збагачувати наших громадян", а також створить для цього Службу зовнішніх доходів.

Водночас він вирішив не запроваджувати тарифи проти Китаю у перший день на посаді, натомість доручивши своїй адміністрації дослідити, наскільки справедливою є торгівля з іншими державами.